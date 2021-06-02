Под Волгоградом отцу-одиночке, пытавшемуся изнасиловать дочь, дали 13 лет тюрьмы

Отбывать срок педофил будет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 июня суд Новоаннинского района Волгоградской области вынес приговор 36-летнему местному жителю, пытавшемуся изнасиловать родную 13-летнюю дочь: ему дали 13 лет колонии строгого режима. Шокирующий инцидент произошел в сентябре 2020 года. Известно, что мать троих детей лишили родительских прав, воспитывал их папа. В один из вечеров мужчина проявил к дочке вовсе не отцовские чувства.

- Преступление не было доведено до конца, так как на помощь пришла соседка, которую позвал младший брат потерпевшей, - рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Вину свою педофил не признал, но показаний девочки и свидетелей было достаточно для вынесения приговора. Отметим, что судили мужчину по двум тяжким статьям – «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «изнасилование».

Помимо срока, отец должен выплатить дочери компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Напомним, сейчас в Волгоградской области идет разбирательство в отношении отчима, который на протяжении многих лет насиловал падчерицу (подробности).