Подозреваемого в изнасиловании 7-летней падчерицы волгоградца отправят на экспертизу в Москву

Антон и Инна поженились осенью 2019 года. Фото: из личного архива героя публикации

Мир волгоградки Инны Докучаевой перевернулся с ног на голову, когда она узнала, что ее муж по ночам пробирался в детскую и насиловал ее 7-летнюю дочь от первого брака. Женщина написала заявление, супруга арестовали. Через несколько месяцев женщина решила вынести «сор из избы» и рассказать все прессе, так как боялась, что родители супруга, влиятельные врачи, смогут замять дело. После публикаций в СМИ, дело сдвинулось с мертвой точки. Расследование передали в следственный комитет России, а подозреваемого в изнасиловании 7-летней падчерицы мужчину проверят на вменяемость в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

- Сейчас уголовное дело передано в первый отдел по особо важным делам следственного управления СК России и находится на особом контроле Волгоградской областной прокуратуры. Также обвиняемого готовят к отправке на судебно-психиатрическую экспертизу в Москву в институт имени Сербского, - рассказала Инна корреспонденту «КП-Волгоград».

До того, как дело получило широкую огласку, ходатайства женщины о том, чтобы экспертизу провели в другом регионе, отклоняли.

Антон был видным и успешным мужчиной, и казался заботливым отцом для своего трехлетнего сына и семилетней дочери Инны. Через два с половиной года отношений пара оформила брак, осенью 2020 года у супругов родился совместный ребенок. А через месяц женщина узнала, что пока она лежала на сохранении и была в роддоме, муж насиловал ее дочь. Правду она узнала случайно. Девочка рассказала маме немного, ужасающие подробности выложил сам муж. После выяснилось, что приставать к падчерице отчим начал еще до свадьбы.

- На момент, когда он начал к ней приставать, Ане было всего 7 лет. Я не могу это представить, да и не хочу. У меня двухметровый муж весом 120 килограммов. И дочка – маленькая, худая, пигалица просто, - сквозь слезы рассказывает мать. - Когда дочь поняла, что это больше не секрет, и что об этом можно говорить, она такие вещи рассказывала, что даже у бывалых волосы зашевелятся. Муж ей прививал, что так живут все папы и дочки, во всех семьях.

Пять месяцев Инна ничего не знала о том, как продвигается следствие. Лишь тогда наняла адвоката и поняла, что муж может избежать наказания. Волгоградка обратилась к журналистам, чтобы добиться объективного расследования. История получила огласку, а делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

*согласно законодательству, имя ребенка изменено.

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