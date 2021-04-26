В Волгограде стартовало голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2022 году

Таким видят путь в Горсад. Фото: мэрия

В течение пяти недель с 26 апреля по 30 мая 2021 года волгоградцы примут участие во всероссийском рейтинговом голосовании и выберут общественные пространства, которые благоустроят в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Жители Волгограда будут выбирать из 10 проектов. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации, сделать выбор смогут все желающие в возрасте от 14 лет и старше. Для этого придется авторизоваться по телефону у волонтеров или на портале, сообщив ФИО, e-mail и телефон.

Площадь Чекистов. Фото: мэрия

Старая Сарепта.

ИЗ КАКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ И УЛИЦ БУДУТ ВЫБИРАТЬ ЖИТЕЛИ ВОЛГОГРАДА В 2021 ГОДУ

Территория у музея-заповедника «Старая Сарепта», Красноармейский район

Улица Удмуртская у станции «Заканальная». Красноармейский район

Площадь Чекистов, 2-й этап, Ворошиловский район

Горсад + часть улиц Коммунистической и Ленина, Центральный район

Сурский сквер, Центральный район

Улица Титова, 2-й этап, Краснооктябрьский район

Улица Титова. Фото: мэрия

Улица Дзержинского.

Конечная СТ на ВГТЗ.

Кольцо скоростного трамвая «ВГТЗ», Тракторозаводский район

Улица Дзержинского, Тракторозаводский район

Спортплощадка на улице Привокзальной, 73, 75, Тракторозаводский район

Проспект Жукова, 3-й этап, Дзержинский район

Все проекты вполне типовые - с морем тротуарной плитки, заменой старых деревьев на молодые, новыми поливочниками, лавочками, видеокамерами и освещением.

.Спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной.

Бульварная часть проспекта Жукова.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

Отдать свой голос можно при помощи портала Госуслуг или на платформе Городская среда. Сначала нужно выбрать свой город, затем поставить «галочку» за один из представленных проектов. Для этого придется оставить персональные данные и отправить код подтверждения, который придет вам на телефон.

Если возможности для компьютерного голосования нет, можно воспользоваться помощью волонтеров. Им тоже придется сообщить свой телефон, а затем последние 4 цифры номера, с которого вам позвонят.

- В Волгограде волонтеры будет работать на 16 площадках. Они будут одеты в брендированную форму с официальным логотипом нацпроекта, - сообщил в мэрии.