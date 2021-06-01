«Перед законом все равны»: зачем привившимся от COVID-19 волгоградцам носить маски

Один из популярных среди волгоградцев вопрос: а зачем носить маски? Фото: Ольга МАРТЫНОВА

Один из популярных среди волгоградцев вопрос: а зачем носить маски? Особенно ответ интересует тех, кто честно сделал две вакцины от коронавируса. В рамках дискуссии «ЛетоБезКороны», которая состоялась 1 июня в ВолгГМУ, пояснения дал заведующий кафедрой гистологии медунивера Валерий Загребин.

- Да, конечно, стоит. Мы говорим о том, что перед законом все равны. Если мы находимся в общественных местах, все должны соблюдать меры. Вы себя обезопасили, но об этом ведь никто не знает. Вы же не будете всем показывать паспорт вакцинации? Не стоит смущать окружающих.

Никто не застрахован стать переносчиком: вакцинированный человек может во время контакта с больным (например, поцелуя) сам не заразиться, но переносить патоген. Именно поэтому в общественных местах нужно носить средства индивидуальной защиты.