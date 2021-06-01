«Нет живых компонентов»: волгоградские врачи развеяли миф о вакцине от коронавируса

Многие волгоградцы задаются вопросом: какие осложнения и побочные действия после вакцинации от COVID-19? Есть ли в препарате живой компонент? На этот вопрос 1 июня в рамках дискуссии ученых и врачей Волгограда "ЛетоБезКороны" ответила главный внештатный аллерголог – иммунолог комитета здравоохранения Волгоградской области Анна Панина.

- Вакцинация – изученный механизм воздействия на человеческий организм. Мы вакцинируемся от гриппа, существует национальный календарь прививок. Так вот, в сравнении с другими типами вакцин, никаких особенных осложнений от вакцинации от коронавируса, мы у пациентов не наблюдаем. Очень важная вещь: чего опасаются пациенты, когда говорят, что не хотят прививаться? Они опасаются активного воздействия вируса на организм человека. Но ни одна из тех вакцин, которые сейчас применяются, живого компонента не содержит. Это грамотно выполненные лекарственные препараты, которые не обладают патогенностью, но обладают иммуногенностью, - отвечает Анна Панина.

Как выбрать вакцину?

- На сегодняшний день много доз вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКороны». При желании наши пациенты могут выбрать. Обе вакцины прошли обязательные этапы клинических испытаний. Они показали свою эффективность. Третья вакцина центра им. Чумакова придет в регион в ближайшее время, можно будет сделать выбор.