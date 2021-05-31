Успеть до холодов: В Волгограде отремонтируют 42 дороги в пяти районах

Ремонт дорог пройдет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в 2021 году отремонтируют еще 42 дороги в пяти районах. Мэрия объявила аукцион на проведение комплексной реконструкции объектов. Обновление дополнительных магистралей стала возможной благодаря выделению субвенции из вышестоящих бюджетов, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Итоги торгов будут подведены 21 июня. А все работы по ремонту дорог должны завершиться до наступления холодов.

В списке объектов, которые необходимо реконструировать, в основном, малые проезды внутрирайонных значений, а также дороги в отдаленных городских поселках и микрорайонах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ

Тракторозаводский район: улица Луконина.

Краснооктябрьский район: улица Сормовская, улица Репина, улица Библиотечная, улица Дороша, переулок Северный, улица Депутатская, улица Короткая, улица Верхоянская, улица Былинная.

Дзержинский район: улица Жирновская, улица Колпинская, улица Савкина, улица П. Морозова, проезд Бузулукский, улица Преображенская, улица Первомайская (Гумрак).

Кировский район: улица Розовая, переулок Короленко 1-й, улица Омская, улица Строительная, улица Промысловая, улица Шиллера.

Красноармейский район: улица 2-я Динамовская, проспект Столетова, улица Электростальская, улица Водников, улица Судостроительная, улица Арсеньева, улица Остравская, улица 2-я Штурманская, улица Новопортная, улица С. Стальского, улица Командира Рудь, улица композитора Танеева, улица Шиллера, улица Сидорова, улица Пролетарская.

Напомним, еще до Нового года были определены подрядчики на проведение ремонта 38-ми дорог в Волгограде.