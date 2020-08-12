В 2021 году в Волгограде 38 дорог будут ремонтировать муниципальные предприятия

Фото администрации ВО.

В Волгограде появилась хорошая практика: аукционы на ремонт дорог проводят за полгода до старта работ. Так, уже сегодня провели торги на реконструкцию 38-ми улиц, которые будут ремонтировать в 2021 году. Причем в мэрии говорят, что перечень дорог составляли с учетом пожеланий волгоградцев.

- Значительная часть дорог в плане – это улицы в частном секторе. Попали в список на обновление также дороги в отдаленных городских поселках и микрорайонах новостроек. А еще малые и соединительные проезды. Старались выбирать те, по которым ездит общественный транспорт, а также улицы, которые ведут к образовательным учреждениям, больницам и объектам социальной сферы, - отмечают в мэрии.

Еще одна положительная тенденция – в Волгограде все чаще торги выигрывают муниципальные предприятия. Для них за последние годы закупили 120 единиц техники, и теперь они являются конкурентоспособными наряду с частными компаниями. При этом у них есть явное преимущество: эти муниципальные предприятия после ремонта сразу берут дороги на обслуживание, поэтому они заинтересованы в проведении качественного ремонта.

Так, победителями аукционов на ремонт 38 улиц в 2021 году выиграли МБУ «Северное» и «ДСЭР Советского района». Каждое из этих предприятий отремонтирует по 18 дорог.

МБУ «Северное» будет ремонтировать улицы в Центральном, Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Дзержинском районах. А МУП «ДСЭР Советского района» будет вести работы в южных районах Волгограда.

СПРАВКА «КП»

Список дорог, которые отремонтируют в Волгограде в 2021 году

Центральный район

- улица Днестровской (от ул.им. Рокоссовского (местный проезд) до ул. им. Ткачева, д.16а).

Краснооктябрьский район

- улица Титова,

- улица Рихарда Зорге,

- улица генерала Глушко,

- проспект Ленина (местный проезд на участке от ул.Тарифной до ул. им. Рихарда Зорге),

- проспект Волжский

Тракторозаводской район

- улица Костюченко (от ул.им.Шкирятова до ул.Автомагистральной),

- улица Патриса Лумумбы (от ул.им. Салтыкова-Щедрина до ул.Ополченской),

- улица Жолудева (от ул. им. Шурухина до ж.д. № 32 по ул. им. Жолудева, включая участок ул. им. Мещерякова от ул. им. Жолудева до пер. им. Войкова),

- улица Рыкачева (от ул.им. Салтыкова-Щедрина до пер.им.Ногина),

- дорога на поселок Водстрой (от ул. им.Шурухина до ул.им.Костюченко)

Дзержинский район

- улица Полесская,

- улица Жигулевская (от проезда Геофизиков до ул. Исторической),

- улица Землячки (от здания 122Б по ул. Исторической до дома №14 по ул. Шекснинской),

- улица Ессентукская (от ул.им.Гейне до ул.Восточно-Казахстанская),

- улица Гейне, проезда вдоль территории ГУЗ «ГКБСМ» № 25 (от ул.им. Землячки до ул. Космонавтов),

- улица Витимская,

- улица Батумская (от ул. им. Землячки до ул.им. Хорошева)

Ворошиловский район

- улица Даугавская,

- улица Ухтомского,

- улица Новосибирская (в границах ул. Казахская ул им. Сухова),

- улица Казахская,

улица Авиаторская (от ул. Базисной до ул. Ярославской)

Советский район

- улица Базисная (от ул. Рабоче-Крестьянской до границы Советского района),

- улица Буханцева (от ул. Липецкой до ул. Чигиринской),

- улица Канунникова (от ул. Ковровской до д. 23 по ул. им. Канунникова),

- улица Липецкая (от ул. Кузнецкой до ул. им. милиционера Буханцева),

- улица Ростовская (от ул. Симбирской до ул. Череповецкой)

Кировский район

- улица Химзаводская (от ул. Лазоревой до остановки «Химзавод»),

- улица Саши Чекалина (от ул. Рабочая до 2-й Продольной),

- улица Писемского

Красноармейский район

- улица Вилянская (от ул. Караванная до поворота на СНТ Нефтянник),

- улица Якуба Коласа (от ул. им. Довженко до ул. Брестской),

- улица Караванная (от ул. им. Панферова до ул. Николаевской),

- вторая очередь бульвара Энгельса (от пр-кта Героев Сталинграда до ул.Гражданской, четная сторона),

- улица 50 лет Октября (четная сторона),

- улица Гражданская.