В 2021 году в Волгограде 38 дорог будут ремонтировать муниципальные предприятия

Фото администрации ВО.
В Волгограде появилась хорошая практика: аукционы на ремонт дорог проводят за полгода до старта работ. Так, уже сегодня провели торги на реконструкцию 38-ми улиц, которые будут ремонтировать в 2021 году. Причем в мэрии говорят, что перечень дорог составляли с учетом пожеланий волгоградцев.
- Значительная часть дорог в плане – это улицы в частном секторе. Попали в список на обновление также дороги в отдаленных городских поселках и микрорайонах новостроек. А еще малые и соединительные проезды. Старались выбирать те, по которым ездит общественный транспорт, а также улицы, которые ведут к образовательным учреждениям, больницам и объектам социальной сферы, - отмечают в мэрии.
Еще одна положительная тенденция – в Волгограде все чаще торги выигрывают муниципальные предприятия. Для них за последние годы закупили 120 единиц техники, и теперь они являются конкурентоспособными наряду с частными компаниями. При этом у них есть явное преимущество: эти муниципальные предприятия после ремонта сразу берут дороги на обслуживание, поэтому они заинтересованы в проведении качественного ремонта.
Так, победителями аукционов на ремонт 38 улиц в 2021 году выиграли МБУ «Северное» и «ДСЭР Советского района». Каждое из этих предприятий отремонтирует по 18 дорог.
МБУ «Северное» будет ремонтировать улицы в Центральном, Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Дзержинском районах. А МУП «ДСЭР Советского района» будет вести работы в южных районах Волгограда.
СПРАВКА «КП»
Список дорог, которые отремонтируют в Волгограде в 2021 году
Центральный район
- улица Днестровской (от ул.им. Рокоссовского (местный проезд) до ул. им. Ткачева, д.16а).
Краснооктябрьский район
- улица Титова,
- улица Рихарда Зорге,
- улица генерала Глушко,
- проспект Ленина (местный проезд на участке от ул.Тарифной до ул. им. Рихарда Зорге),
- проспект Волжский
Тракторозаводской район
- улица Костюченко (от ул.им.Шкирятова до ул.Автомагистральной),
- улица Патриса Лумумбы (от ул.им. Салтыкова-Щедрина до ул.Ополченской),
- улица Жолудева (от ул. им. Шурухина до ж.д. № 32 по ул. им. Жолудева, включая участок ул. им. Мещерякова от ул. им. Жолудева до пер. им. Войкова),
- улица Рыкачева (от ул.им. Салтыкова-Щедрина до пер.им.Ногина),
- дорога на поселок Водстрой (от ул. им.Шурухина до ул.им.Костюченко)
Дзержинский район
- улица Полесская,
- улица Жигулевская (от проезда Геофизиков до ул. Исторической),
- улица Землячки (от здания 122Б по ул. Исторической до дома №14 по ул. Шекснинской),
- улица Ессентукская (от ул.им.Гейне до ул.Восточно-Казахстанская),
- улица Гейне, проезда вдоль территории ГУЗ «ГКБСМ» № 25 (от ул.им. Землячки до ул. Космонавтов),
- улица Витимская,
- улица Батумская (от ул. им. Землячки до ул.им. Хорошева)
Ворошиловский район
- улица Даугавская,
- улица Ухтомского,
- улица Новосибирская (в границах ул. Казахская ул им. Сухова),
- улица Казахская,
улица Авиаторская (от ул. Базисной до ул. Ярославской)
Советский район
- улица Базисная (от ул. Рабоче-Крестьянской до границы Советского района),
- улица Буханцева (от ул. Липецкой до ул. Чигиринской),
- улица Канунникова (от ул. Ковровской до д. 23 по ул. им. Канунникова),
- улица Липецкая (от ул. Кузнецкой до ул. им. милиционера Буханцева),
- улица Ростовская (от ул. Симбирской до ул. Череповецкой)
Кировский район
- улица Химзаводская (от ул. Лазоревой до остановки «Химзавод»),
- улица Саши Чекалина (от ул. Рабочая до 2-й Продольной),
- улица Писемского
Красноармейский район
- улица Вилянская (от ул. Караванная до поворота на СНТ Нефтянник),
- улица Якуба Коласа (от ул. им. Довженко до ул. Брестской),
- улица Караванная (от ул. им. Панферова до ул. Николаевской),
- вторая очередь бульвара Энгельса (от пр-кта Героев Сталинграда до ул.Гражданской, четная сторона),
- улица 50 лет Октября (четная сторона),
- улица Гражданская.