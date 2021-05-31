Волгоградцам, избившим мужчину из-за вопроса об ориентации, ужесточили приговор

Прокуратура Волгоградской области добилась ужесточения приговора для 23-летнего Магомеда Даглатова и 26-летнего Габибуллы Габибуллаева, которые в сентябре 2019 года жестоко избили мужчина из-за вопроса о сексуальной ориентации. Напомним, в феврале этого года двоюродным братьям огласили вердикт: 5,5 и 6 лет тюрьмы. Но надзорный орган настоял на увеличении сроков.

- Фигуранты уголовного дела в центре поселка Светлый Яр, представляясь блогерами, под предлогом опроса задавали вопросы прохожим на предмет их отношений к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. При этом они снимали происходящее на камеру мобильного телефона, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

43-летний мужчина из Тамбова стал жертвой нападения после неудачного диалога с преступниками. Его избили до полусмерти. Вину свою братья не признали, однако доказательств из вины предостаточно: их сроки увеличили на полгода. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.