Не вернулся домой из-за троек: в Волгоградской области искали пропавшего ребенка

Следователи Следственного Управления СКР в Волгоградской области выясняют причины исчезновения 11-летнего школьника. 19 февраля в Волжском в 19.30 в дежурную часть полиции позвонила бабушка ребенка, которая сообщила, что ее внук не вернулся домой после уроков. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, на поиски вышли полицейские отдела №3, следователи-криминалисты, волжане и волонтеры. Они обходили жилые кварталы, дворы, магазины, точки фаст-фуда. Опрашивали всех, кто мог видеть ребенка. И поиска дали результат.

Около 23.00 школьника нашли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. С ним было все в порядке. Жизни и здоровью ничего не угрожало. Сначала он гулял с друзьями, а затем пошел в гости к одному из них в трех микрорайонах от своего дома. Мальчишка рассказал полицейским, что он не вернулся домой, потому что в школе схлопотал тройки. Наверное, думал, что его сильно поругают за это.

Теперь сотрудники территориального подразделения СКР проводят процессуальную проверку по факту исчезновения школьника. Они выяснили, что мальчик живет вместе с бабушкой, которая оформила над ним опеку. Как сообщила «КП-Волгоград» старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР (по взаимодействию со СМИ) Наталия Рудник, ранее из дома школьник не уходил, семья характеризуется положительно и в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала. Следователи тщательно проверят условия проживания и воспитания ребенка, а также выяснят, почему мальчик все-таки не предупредил бабушку, что отправиться в гости. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.