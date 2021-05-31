Губернатор поручил поскорее обустроить пляжи в Волгоградской области

Пока неизвестно, когда в Волгограде стартует пляжный сезон-2021 Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже завтра наступит лето. Однако жаркая погода в Волгоградской области стоит не первую неделю. Жители активно выезжают к водоемам, чтобы загорать, покупаться и как-то спастись от майского зноя. Только пляжи в регионе пока не подготовили. И дата начала пляжного сезона не определена. Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании попросил поскорее организовать места для отдыха волгоградцев у воды.

- Необходимо завершить работу по обустройству пляжей в местах традиционного массового отдыха людей на водоемах и создать безопасные условия для отдыха жителей, - отметил глава области.

Пляжи на территории Волгоградской области должны соответствовать требованиям федерального и регионального законодательства. На каждом объекте должны быть посты спасателей, а в акватории вблизи с пляжами – межведомственное патрулирование. Ответственные за подготовку пляжей установят в наиболее опасных местах на водоемах наглядную агитацию, чтобы отдыхающие следили за безопасностью. Контроль будет обеспечен за маломерными судами и другими плавательными средствами, а также за нарушителями порядка на пляжах.

Напомним, в Волгоградской области только в одном городе уже определили начало пляжного сезона. С 10 июня он стартует в Волжском, где будет работать один пляж.