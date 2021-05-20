30 пунктов сбора подписей за референдум о времени работают в Волгограде, Волжском и области: адреса

Волгоградцы разделились на два лагеря в вопросе о времени. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На утро 20 мая 2021 в Волгограде, Волжском, Михайловке и Среднеахтубинском районе открыли тридцать точек сбора подписей в поддержку нового референдума о времени в Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» члены инициативной группы по проведению референдума о времяисчислении, почти 30 пунктов сбора подписей работают на постоянной основе, ближе к выходным станут известны адреса дополнительных точек в городах и поселках региона. До конца мая сторонникам местного времени нужно собрать чуть более 40 тысяч подписей, чтобы второй референдум состоялся. На сегодня до этой цифры еще далеко.

Напомним, стрелки в Волгоградской области в последнее время крутили уже дважды. Регион перешел на местное время (Москва +1 час) по итогам первого народного референдума 2018 года. В 2020 году депутаты решили иначе, и по итогам собственного опроса, сомнения в легитимности которого есть даже у сторонников жизни по времени столицы, снова вернули область в московский часовой пояс. Однако до сих пор жители Волгограда и области разделены на два лагеря. Чтобы расставить точки в этом вопросе, сторонники местного времени вышли с инициативой провести второй референдум.

- Как на референдуме решает большинство, так и должно быть. Если в честном поединке сторонников московского времени окажется больше, все остальные обязаны принять этот выбор, и наоборот, - отмечают активисты.

В Волгограде на 20 мая волонтеры работают на 16 точках во всех районах города, в Волжском открыли 8 пунктов сбора подписей за референдум о времени, в Михайловке - 4, две точки в Среднеахтубинском районе.

Пункты сбора подписей за референдум о переводе времени 2021 в Волгограде в Красноармейском районе на улице 50 лет Октября, 13 (зоомагазин напротив ТРК Юбилейный) - с 14.00 до 19.00 ежедневно; б-р Энгельса, 36 «б» (магазин Крепыш), в будни - с 10.00 до 19.00, сб. – с 10.00 до 18.00, вс. - с 10.00 до 16.00; в Кировском районе: ул. Санаторная, 6 (студия красоты Атмосфера), график работы - ежедневно с 9.00 до 20.00, т. 8(8442)31-99-66; ул. Курчатова, ТЦ Космос (центр AVON), работает в будни – с 11 до 14 часов и с 17 до 19 часов, сб. – с 11.00 до 14.00, т. +7937-547-27-74; в Советском районе открыли три точки, где можно поддержать референдум: пр. Университетский, 92 остановка Обувная фабрика (магазин АвтоСити) ежедневно с 9.00 до 19.00; ул. Калининградская, 2 (магазин Автозапчасти), график работы в будни с 9.00 до 18.00, сб. - с 9.00 до 18.00; микрорайон Тулака, ул. К. Маркса, 27 (магазин Химшина), подписи собирают в будни с 9.00 до 17.00; два пункта в Ворошиловском районе: ул. Череповецкая, 11/3 (магазин Автодетали) - ежедневно с 9.00 до 19.00; ул. Череповецкая, 16 (Агентство независимой экспертизы (дом радио)), работает в будние дни с 9.00 до 17.00; в Центральном районе работают точки на ул. Советская, 17 (напротив магазина Суперман на центральном рынке) - ежедневно с 10.00 до 20.00; ул. Пражская, 15, (вход в торце дома со стороны Коммунистической, помещение №3 в подвале), график работы: пн. - с 15.00 до 19.00; ср., чт. - с 11.00 до 19.00, сб. - с 11.00 до 14.00; Дзержинский район - Жилгородок, ул. 51-й Гвардейской, 30 (магазин ПромТик, центр AVON), режим работы в будни - с 11.00 до 14.00 и с 17.00 до 20.00, сб. - с 11.00 до 16.00; в Краснооктябрьском районе постоянный пункт работает по адресу: пр. Металлургов, 15 (магазин «Мебель» рядом со Сбербанком), в будни - с 10.00 до 17.00, сб. - с 10.00 до 14.00; дополнительная точка будет работать 20 и 21 мая с 17.00 до 18.30 в сквере Металлургов (у проходных завода «Красный Октябрь», рядом с центральной игровой площадкой); в Тракторозаводском районе два пункта – на ул. Ополченская 14, остановка «рынок ТЗР» (отдел фото в ателье), будни - с 9.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00; Спартановка, ул. Н. Отрады, 16 (пункт доставки СДЭК) ежедневно с 10 до 18 часов.

Точки сбора подписей за проведение референдума в времени в городе Волжском: ул. Фонтанная (напротив или внутри кафе «Улица Фонтана») в будни - с 17.00 до 19.00, сб., вс. - с 10.00 до 12.00; пр. Ленина, 48 (цокольный этаж, книжный) в будни - с 9.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 16.00, т. 8-927-5440360; 14 микрорайон, пр. Ленина, 120 (магазин Все для рукоделия), будни - с 10.00 до 18.00; ул. 40 лет Победы, 61Г (ТЦ «Мирамаг» у рынка Людмила, фитнес клуб Мегаспейс), ежедневно - с 10.00 до 20.00, т. 8-927-5267652; ул. Мира, 36 «б» (столовая Малинка) ежедневно с 15.00 до 19.00; ул. Энгельса, 30 (столовая Малинка), ежедневно с 8.00 до 20.00; ул. Труда, 19 (столовая Малинка), в будни - с 15.00 до 18.00. Также 20 мая поддержать проведение референдума можно в сквере между 18 и 19 микрорайонами (напротив Покупочки) с 17 до 19 часов.

Адреса пунктов сбора подписей за референдум о переводе времени 2021 в городе Михайловка: ул. Торговая, 61 «Б» (магазин Семиделкино), график работы в будни - с 8.30 до 17.00, сб., вс. - с 8.30 до 16.00; ул. Карельская, 25 (Мельница на объездной), в будни - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 16.00; ул. Краснознаменская, 51 (ТЦ Святогор, павильон «Овощи», отдел здорового питания), в будни – с 10.00 до 18.00, сб., вс. – с 10.00 до 16.00; п. Новостройка (магазин «Дева»), ежедневно с 8.00 до 20.00.

Адреса пунктов сбора подписей за референдум о переводе времени 2021 в Среднеахтубинском районе: Средняя Ахтуба, ул. Профсоюзная, 35 (магазин Все для кровли и фасада), время работы в будни – с 9.00 до 16.00; хутор Бурковский, ул. Мира, 45 (коричневый забор из профиля), ежедневно (кроме 24 и 25 мая), т. 8-987-6452981.

Все постоянные пункты сбора подписей на интерактивной карте по ссылке.

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