Начали бить фонтаны: на набережной Волгограда вандалы сломали водопровод

Фото: Администрация Волгограда

У некоторых жителей Волгограда так и чешутся руки, чтобы что-нибудь сломать. Накануне вечером, 27 мая, вандалы добрались до системы полива на верхней террасе Центральной набережной. Неизвестные сломали водопровод, превратив его в настоящий фонтан. Столбы воды начали бить вверх. На видео это запечатлел общественник Сергей Островский. Он отметил, что были повреждены 7 водоразборных точек.

- Теперь газон превращается в болото. Это вандализм, - прокомментировал видео Сергей Островский.

Фото: Администрация Волгограда

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, сломанную систему полива уже восстановили. Чинили ее специалисты «Волгоградзеленхоза».

Отметим, это не первый случай вандализма в Волгограде за неделю. Утром 22 мая неизвестные выкопали цветы вдоль проспекта Ленина и украли кашпо с петуниями с пересечения улиц Мира и Комсомольской. И в целом муниципальные службы регулярно выявляют поврежденные объекты в парках, скверах города или на обновленных территориях города.