Экс-подчиненного генерала Музраева арестовали по делу о крупной взятке

27 мая в Басманном суде Москвы избрали меру пресечения экс-следователю Дмитрию Николаеву – в прошлом подчиненному экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в терроризме. Суд постановил взять Николаева под стражу. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на Басманный районный суд. В СИЗО подозреваемый будет до середины июля.

Дмитрия Николаева обвиняют по статье 290 УК РФ – «Получение взятки» в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей. Согласно санкциям, максимальный срок наказания - стрократный от суммы взятки штраф.

Напомним, ранее Николаев работал в Краснооктябрьском следственном отделе города-героя. Ранее его арестовали по подозрению в получении взятки и этапировали в Москву.