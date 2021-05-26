В Волгограде начался суд над экс-депутатами, обвиняемыми в аферах с ОСАГО

Фото гордумы Волгограда

В апреле этого года уголовные дела в отношении участников крупнйо аферы в сфере ОСАГО на 84 миллиона рублей, в числе которых экс-депутаты гордумы Волгограда Евгений Щур, Алексей Зверев и Евгений Глазков. Сегодня, 26 мая, состоялось первое заседание. Служитель Фемиды рассмотрел несколько ходатайств. Первое подал Зверев, попросивший изменить меру пресечения: вместе подписки о невыезде и надлежащем поведении – обязательство о явке в суды. Ходатайство удовлетворили.

- Суд огласил ходатайство Фёдора Литвиненко с просьбой отложить процесс на месяц в связи с его госпитализацией в медицинское учреждение для проведения операции. Суд слушание по делу отложил, но не на месяц, а до 1 июня, - рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, бывших народных избранников обвиняют в организации преступного сообщества, занимающегося мошенничеством в сфере автострахования. Бывшие чиновники открыли в 2015 году фирмы ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет», которые занимались подставными ДТП. В обще сложности в преступлениях участвовали порядка 450 человек. Прикрыли их «бизнес» сотрудники регионального ФСБ и УЭБ и ПК главка МВД.