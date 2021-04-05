2 тысячи томов: дело экс-депутатов гордумы Волгограда об аферах с ОСАГО передали в суд

Алексея Зверева и Евгения Щура задержали еще в декабре 2016-го и только сейчас уголовное дело передали в прокуратуру. Фото гордумы Волгограда.jpg

Прокуратура Волгоградской области 5 апреля утвердила обвинительное заключение в отношении организаторов и участников преступного сообщества по уголовному делу о мошенничестве с ОСАГО на сумму более 84 миллионов рублей. Уголовное дело, по которому проходят обвиняемыми экс-депутаты городской думы Волгограда Евгений Щур, Алексей Зверев и Евгений Глазков, будет рассматривать Волгоградский областной суд.

В состав преступной группировки входило более 450 человек. Расследование длилось четыре года. Следователям СУ СК РФ по Волгоградской области пришлось проделать огромную работу. В уголовном деле о многомиллионных аферах экс-депутатов около двух тысяч томов, обвинительное заключение потянуло на 94 тома. Это только по основным участникам. Большинству фигурантов уже зачитали приговоры.

Экс-депутатов обвиняют по шести статьям, среди которых организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, а также несколько эпизодов мошенничества, отмывание средств, фальсификация доказательств и подделка документов. Еще двоих их подельников – в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

По версии следствия, в конце 2015 года бывшие народные избранники открыли фирмы ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет», через которые получали страховые выплаты за фиктивные ДТП. Один из участников группировки играл роль главного «аварийного комиссара», который искал желающих поучаствовать. Еще одна женщина была экспертом-техником и оформляла фиктивные экспертизы. Работали по этой схеме больше года, пока на них не вышли сотрудники регионального ФСБ и УЭБ и ПК главка МВД.

- Вину в инкриминируемых деяниях фигуранты уголовного дела не признают, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 55 миллионов рублей.

Напомним, Алексея Зверева и Евгения Щура задержали еще в декабре 2016-го. А вот их коллега Евгений Глазков успел сбежать за границу. В 2020-м его задержали в Швеции. Все предстанут перед судом.