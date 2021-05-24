Волгоградке грозит до 10 лет тюрьмы за нападение с электрошокером на продавца

Решения суда женщина будет ожидать в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летней волгоградки. Женщина обвиняется в разбое с использованием электрошокера. 16 марта 2021 года она зашла в магазин сотовой связи. Она попросила продавца показать ей смартфон стоимостью 30 тысяч рублей. Пока мужчина доставал с витрины телефон, женщина ударила его шокером в спину и попыталась забрать гаджет. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, продавец оказал активное сопротивление и помешал волгоградец украсть телефон.

- Расследование уголовного дела проводилось СО-6 СУ УМВД России по городу Волгограду. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Советский районный суд, - отметили в прокуратуре.

Женщина полностью признала вину. Она находиться под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.