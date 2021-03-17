На видео попало, как волгоградка с электрошокером пыталась украсть айфон в магазине

В салон сотовой связи, расположенный в Советском районе Волгограда, зашла женщина. На вид приличная. Попросила показать ей iPhone стоимостью 53 тысячи рублей. Молодой продавец, обрадовавшись богатой клиентке, стал в красках рассказывать ей о преимуществах данной модели. Женщина оценивающе кивала и даже достала кошелек, чтобы, якобы, оплатить покупку. Но, едва 20-летний продавец отвернулся, женщина ударила его электрошокером. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Надо отметить, что парень оказался не из робкого десятка: он не упал от разряда электрошокера, и попытался обезвредить напавшую на него клиентку. Но женщине удалось сбежать. Правда, недалеко. Прибывшие на место сотрудники ППС задержали преступницу.

- Разбойницей оказалась 37-летняя нигде не работающая жительница Иловлинского района. Женщина уже во всем созналась. Оправдывалась, мол, хотела похитить телефон, чтобы сдать его потом в скупку, и полученными деньгами расплатиться по долгам, - сообщают в региональном Главке. – На данный момент подозреваемая задержана. На нее завели уголовное дело по статье «Разбой». Грозит ей теперь до 10 лет колонии.