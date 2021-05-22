Собрали 1000 мешков мусора: волгоградцы очистили берег Волги

Мусора, в том числе опасного для человека, на берегу Волги было очень много Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область 22 мая приобщился к экологическому марафону по приведению в порядок берегов Волги. Мероприятия одновременно прошло в 15 регионах. Волгоградские активисты очищали береговую линию у хутора Бобры. Уборку мусора провели около 300 человек, в том числе заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт, сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона. Берег был очищен на территории в 1,5 километра в длину и 500 метров в ширину.

Различные отходы плавали в воде Фото: Екатерина СИМОХИНА

Участники субботника, который был посвящен Дню Волги, собрали 1000 мешков мусора. Их объем составил 120 литров каждый. Во время экологического марафона можно было подкрепиться – работала полевая кухня. Также выступали самодеятельные коллективы области.

Около 300 волонтеров решили очистить берег Волги Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это должно стать нормой: человек отдохнул и забрал с собой весь мусор. Взрослые должны показывать пример детям, - подчеркнул заместитель министра Сергей Ястребов.

Напомним, из-за уборки берега Волги 22 мая был введен запрет на въезд к хутору Бобры.