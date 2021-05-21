22 мая из-за уборки берега Волги ограничат проезд к Бобрам

Акция стартует в 11:00. Зарегистрироваться необходимо на сайте Берегдобрыхдел.рф. Фото: Эдуард Пальгунов

22 мая до 14:00 дня для волгоградских автомобилистов ограничат движение по левому съезду к хутору Бобры. Конечно, местные жители смогут доехать до дома, но только если предъявят прописку. Связано это с экологическим марафоном, в рамках которого все желающие примут участие в уборке берегов Волги. Кстати, мероприятие приурочено к Дню Волги.

Акция стартует в 11:00. Зарегистрироваться необходимо на сайте Берегдобрыхдел.рф.

- Для добровольцев будет организована развлекательная программа и питание, а активные участники субботника получат ценные подарки с символикой акции «Вода России». Инвентарь будет выдан на месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что акция пройдет в 15 регионах России, в нем примут участие жители Саратова, Казани, Новгорода и других городов. Ранее «КП» сообщала, что убирать мусор приедут глава Минприроды России Александр Козлов и губернатор Андрей Бочаров, однако позже они передумали участвовать в субботнике. В акции примут участие представители министерства экологии, а также актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт.