Глава Минприроды в Волгограде уберет мусор с губернатором Бочаровым

В России ежегодно 20 мая отмечается День Волги Фото: Эдуард Пальгунов

Ежегодно 20 мая отмечается День Волги. В честь этого дня 22 мая в городах и регионах, в которых протекает великая русская река, будет дан старт экологическому марафону по уборке ее берегов от мусора. Масштабная акция пройдет в 15 регионах и пяти крупных городах, в том числе в Волгограде, сообщили «КП-Волгоград» в «Центре развития ВХК». В нашем городе в мероприятии примут участие глава Минприроды России Александр Козлов, который и даст старт экологическому марафону. Министр отправится убирать мусор вместе с губернатором Андреем Бочаровым и председателем облкомприроды Викторией Романовой.

В районе бассейна Волги на территории России проживает около 60 миллионов человек. Это более трети населения страны. Сегодня на волжских берегах сложилась напряженная экологическая ситуация.

- Нагрузка на водные ресурсы реки в восемь раз выше, чем в среднем по России. В частности, до 80% мусора, находящегося на берегах, попадает в воду. Уборка прибрежных территорий водоемов способствует улучшению состояния реки и ее притоков, - добавили в «Центре развития ВХК».

Экологический марафон по уборке берегов реки Волги от накопившегося мусора начнется в Волгограде 22 мая в 11.00.