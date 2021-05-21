В Волгоградской области установят триста фандоматов для раздельного сбора мусора

За сдачу пластиковой и алюминиевой тары производители фандоматов предусмотрели бонусы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область попала в список пилотных регионов, где в 2021 году будут внедрять систему раздельного сбора мусора. Уже в этом году у нас установят почти 300 фандоматов (такие аппараты по приему тары). Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона.

Устанавливать фандоматы будут в местах большого скопления людей – в торговых центрах, парках, супермаркетах… И кстати, аппараты эти будут волгоградского производства.

- Для реализации проекта планируется заключить трёхстороннее соглашение между публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (РЭО), администрацией Волгоградской области и региональным оператором по обращению с отходами ООО «Ситиматик-Волгоград», - уточняют в администрации Волгоградской области.

А чтобы простимулировать волгоградцев разделять мусор, производители фандоматов предусмотрели бонусы при сдаче пластиковой или алюминиевой тары.

- В итоге применение товаров и продукции из вторсырья позволит осуществить переход на экономику замкнутого цикла, - отмечают в облкомприроде.

Напомним, что в прошлом году первые аппараты по сбору раздельного мусора уже появились в некоторых супермаркетах Волгограда.