На переработку: куда в Волгограде сдать алюминиевые банки, пластиковые бутылки и батарейки

Желающих сдать бутылки немало, к тому же скидки стимулируют. Фото: Ольга СОКОЛЕНКО

О вторичной переработке мусора в Волгограде говорят давно, тем более что пластика в наших бытовых отходах становится все больше. В советские времена стеклотару, макулатуру, ветошь сдавали в каждой семье, металлолом собирали пионеры. Сейчас все это зачастую отправляется на помойку, а затем на полигоны, нанося колоссальный вред экологии. Уже в 2020 году на раздельный сбор мусора обещают перевести два района Волгограда. Но сдать на переработку алюминиевые банки, пластиковые бутылки и крышки от них, а также отслужившие свой срок батарейки можно и сейчас. «КП-Волгоград» подскажет, где это сделать в Волгограде и Волжском.

Проект по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок через фандоматы в Волгограде и Волжском запустили несколько месяцев назад. На сегодняшний день специальные автоматы для сбора пластиковой и алюминиевой тары установили в шести местах. В основном это магазины «МАН». Фандоматы принимают чистые (!) пластиковые бутылки объемом до двух литров и алюминиевые банки объемом до 0.5 литра. При этом наличие штрих-кода производителя на таре обязательно. Приятный бонус - сдав бутылку и получив чек, волгоградцы и волжане могут получить скидку на покупку продуктов, фитнес, солярий и прочие услуги компаний-партнеров. Чем больше сдают волгоградцы на переработку отходов, тем больше новых фандоматов появляется в разных районах.

Где работают фандоматы по сбору пластиковой и алюминиевой тары в Волгограде: в магазинах МАН на ул. 51-й Гвардейской, 38Д; ул. Советской, 17 (Суперман); ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 38Д; ул. 50 лет Октября, 4А; ул. 39-й Гвардейской Дивизии, 29Б; пр. Университетский, 107 (Акварель); в Волжском: ул. Мира, 42А.

Большой пункт для раздельного сбора мусора появился и на парковке К ТРЦ «Акварель». Работает он в бывшей бытовке с 8.00 до 23.00. Здесь принимают не только алюминиевые банки (из-под напитков), пластиковые бутылки (только прозрачные и чистые) и пластиковые крышки (из-под газировки, соков, воды), но и отработанные алкалиновые и солевые батарейки. Перед сдачей с бутылки нужно снять крышки, кольца, этикетки, а затем ее сплющить. Если это батарейка – проверьте, чтобы она не была повреждена. И учтите, что крышки от бутылок из металла и резины, непрозрачные бутылки, а также консервные банки, ртутные, серебряные, литиевые и перезаряжаемые батарейки на переработку не возьмут.

- Собранные батарейки «Акварель» отправит для утилизации в ООО «Экологическая практика», а остальной собранный материал - на спецпредприятия Волгоградской области, - рассказали в торговом центре.

Напомним, уже в этом году в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда на мусорках будут стоять два типа контейнера - для сухих и смешанных отходов. В бак для сухого мусора можно будет отправить чистые и пригодные для переработки бумагу, картон, пластик, полиэтилен, металл и стекло. Вывозить их обещают отдельно. Постепенно к 2022 году на эту систему перейдет вся область.