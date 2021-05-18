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Общество18 мая 2021 9:35

Референдум о времени в Волгоградской области 2021: волонтеры собрали 8 тысяч подписей

В регионе работают около двух десятков пунктов сбора подписей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сторонники проведения референдума собрали пятую часть необходимых подписей.

Сторонники проведения референдума собрали пятую часть необходимых подписей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сбор подписей в поддержку референдума о времени 2021 в Волгоградской области начался 12 мая 2021 года. Как сообщили «КП-Волгоград» члены инициативной группы, за первые четыре дня волонтерам удалось собрать 8 тысяч подписей. Так выглядят промежуточные итоги на вечер 16 мая. К началу июня сторонникам местного времени (МСК+1; UTC+4) необходимо набрать 40,2 тысячи сторонников, чтобы референдум состоялся. Отчитались активисты и о поступлении средств и расходах со спецсчета фонда референдума.

- От граждан было перечислено около 100 тысяч рублей, из которых 12 тысяч были переведены с нарушением закона о референдуме и соответственно будут возвращены отправителям, - сообщили активисты.

На сегодняшний день на организацию сбора подписей из фонда референдума о времяисчислении 2021 члены инициативной группы потратили около 28 тысяч рублей.

Сейчас в Волгограде, Волжском, Михайловке и других городах и поселках Волгоградской области работает порядка 20 точек сбора подписей в поддержку референдума. Волонтеры отмечают, что если в первые дни к ним стояли очереди, то сейчас наблюдается спад активности – люди просто не знают о подписной кампании.

Адреса и время работы всех точек сбора подписей за референдум о времени 2021 в Волгограде и области (список).