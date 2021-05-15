Пункты сбора подписей за референдум о времени открыли в Волгограде, Волжском, Городище, Михайловке, Калаче: адреса, время работы

В Волгограде хотят расставить точки в вопросе о времени на законном референдуме. Фото: Олег УКЛАДОВ

На утро 15 мая 2021 года в Волгоградской области члены инициативной группы и волонтеры открыли 14 пунктов сбора подписей в поддержку проведения второго референдума о времени в Волгограде, Волжском, Михайловке, Городище и Калаче-на-Дону. Большая часть из них действует на постоянной основе, есть и такие точки, которые будут работать лишь в выходные дни. Чтобы референдум состоялся, до начала июня сторонникам местного времени необходимо набрать около 40 тысяч подписей.

В Городище поддержать проведение референдума о времяисчислении можно 16 мая с 11 до 13 часов. Волонтеры будут работать на парковке у площади 40 лет Сталинградской битвы. В Калаче-на Дону подписи собирают 15 мая с 9 до 15 часов в магазине «Олимп». В Волжском в эти выходные будет работать дополнительная точка сбора подписей. Поддержать проведение референдума можно 15 и 16 мая 2021 в сквере между 18 и 19 микрорайонами с 17 до 19 часов. Телефон волонтеров +79053972624.

Также в Волжском на постоянной основе работают пункты по адресам: улица Фонтанная, напротив или внутри кафе «Улица Фонтана», график работы в будни - с 17.00 до 19.00, в выходные - с 10.00 до 12.00; пр. Ленина,48, книжный магазин на цокольном этаже, время работы в будни - с 9 до 18 часов, в субботу – с 10 до 16 часов, воскресенье – выходной, телефон +7-927-544-03-60; 14 мкр, пр. Ленина, 120 - магазин «Все для рукоделия», время работы - с 10 до 18 часов ежедневно; ул. 40 лет Победы, 61Г, Фитнес клуб MEGA SPACE (ТЦ Мирамаг, рядом с рынком Людмила), график работы – ежедневно с 10.00 до 20.00, телефон +7-927-526-76-52.

В Волгограде в субботу 15 мая с 11 до 14 часов будет работать точка сбора подписей в Красноармейском районе по адресу улица 50 лет Октября, 13 (напротив ТРК «Юбилейный», зоомагазин). В дальнейшем этот пункт будет работать постоянно, но график работы еще на согласовании. В Краснооктябрьском районе поддержать референдум можно на пр. Металлургов, 15 (магазин мебели рядом со Сбербанком), график в будни - с 10 до 17 часов, в субботу - с 10 до 14 часов. Пункт сбора подписей за референдум о времени в Центральном районе работает ежедневно с 10 до 20 часов в магазине Суперман на улице Советской (Центральный рынок), главный вход, отдел «Мармелад». Здесь также можно записаться в волонтеры. В Советском районе - пр. Университетский, 92 (магазин Автосити, остановка Обувная фабрика), время работы – каждый день с 9.00 до 19.00, телефон 88442-31-95-95.

Адреса и время работы пунктов сбора подписей за референдум о времени в Михайловке: ул. Торговая, 61Б (магазин «Семиделкино»), график работы в будни - с 8.30 до 17.00, в выходные - с 8.30 до 16.00; ул. Карельская, 25 («Мельница на объездной»), режим работы в будни – с 10 до 18 часов, в субботу – с 10 до 16 часов; ТЦ «Святогор», ул. Краснознаменская, 51 (отдел здорового питания в павильоне овощи), поддержать проведение референдума о времени можно в будни с 10 до 18 часов, в выходные – с 10 до 16 часов.

Учтите, для того, чтобы оставить подпись в поддержку референдума о времени необходим паспорт.