В Волгограде внедорожник протаранил 3 припаркованных автомобиля: 2 человека в больнице

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня днем, 13 мая, в Советском районе Волгограда произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Причем 3 машины стояли припаркованными. И не обошлось без пострадавших. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 58-летний водитель за рулем внедорожника «Audi Q7» на улице Электролесовской не справился с управлением. Иномарка вылетела на тротуар, а затем сбила ограждение. Но автомобиль не остановился, ударился в дерево, а затем в 3 стоящих на парковке машины – «BMW», «Mercedes» и «Renault».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате ДТП пострадали 2 человека – водитель «Audi Q7» и его 35-летняя пассажирка. Их увезли в больницу. На месте происшествия работают экипажи городской ГИБДД, причины авария устанавливаются.

Напомним, минувшей ночью также в Советском районе «Audi А4» устроила массовое ДТП с припаркованными автобусом и четырьмя машинами. Погибли 2 человека, которые находились в иномарке.