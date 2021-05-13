В Волгограде 2 человека погибли в аварии с участием пяти машин и автобуса

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В ночь со среды на четверг в Советском районе Волгограда произошла жуткая авария. В результате массового столкновения машин погибли 2 молодых человека. Около половины второго ночи 13 мая в микрорайоне Комарово на улице имени Ивановского 23-летний парень летел на «Audi A4». Молодой человек не справился с управлением и напротив дома №12 влетел в припаркованный у обочины автобус «ПАЗ», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. После чего еще 4 стоящих автомобиля сложились как домино.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

От удара автобус начал движение и врезался в припаркованный «ВАЗ-2115». Отечественную легковушку отбросило на «Ладу Приору», которая следом протаранила «Kia Soul». Иномарка ударила «Fiat Albea». К сожалению, еще до приезда скорой помощи скончались водитель «Audi A4» и его 20-летний пассажир. От немецкой иномарки осталась груда металла. Столкновение с автобусом было очень мощным, так как «Audi» летела на бешеной скорости. Стрелка спидометра застыла на отметке 160 километров в час.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На месте происшествия работали наряды ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа районного отдела полиции.