Под Волгоградом заживо сгорел 59-летний мужчина

Очередная трагедия, связанная с пожарами, произошла в Быковском районе Волгоградской области в ночь на 13 мая: в охваченном огнем доме скончался 59-летний мужчина. В 01:58 часов жители села Кислово сообщили на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы о ЧП. Деревянный домик размером менее двадцати квадратов на улице Московской вспыхнул, как спичка. Соседи знали, что внутри находится хозяин. В поздний час пожар застал его врасплох. Он так и не смог выбраться.

- Пожарные расчеты 34-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02:12 часов. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности. В последнее время жертв подобных ЧП немало. Так, 9 мая в Волгограде трое мужчин погибли в горящей двухэтажке. Причина смерти – курение.