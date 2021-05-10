Трое мужчин погибли в сгоревшей квартире в Волгограде

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Тела трех мужчин нашли в сгоревшем доме в Волгограде накануне, 9 мая. ЧП произошло вечером: очевидцы позвонили на пульт диспетчера пожарной службы в 19:38 часов. На улице Толбухина в двухэтажном жилом доме вспыхнули домашние вещи. К моменту приезда спасателей, огонь охватил площадь 15 квадратов.

- Пожарные расчеты 1 ОФПС ликвидировали горение в 20:25. К сожалению, есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Известно, что в пожаре не выжили 58-летний, 47-летний и 25-летний волгоградцы. Жителям региона напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае ЧП необходимо позвонить на номера 112 или 101.