На смену холоду идет тепло: какая погода будет в Волгограде 12 мая

В среду в Волгограде будет тепло Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области все никак не установится погода. Потепление сменяется холодом и наоборот. После дождливых и нетеплых дней снова идет настоящая весна. 12 мая в Волгограде и области будет переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах региона пройдут кратковременные дожди. Успокоится ветер. В среду он будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду. Усиление порывов не прогнозируют.

По Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха составит +5...+10º. В среду днем будет очень тепло +17...+22º - настоящий май. В Волгограде в ночные часы +8...+10º, а завтра днем воздух прогреется до +20...+22º.

Напомним, 11 мая волгоградцев региональный Главк МЧС предупредил о плохой погоде. На вторник в Волгоградской области прогнозировали ливни, град, грозы и ураган до 25 метров в секунду.