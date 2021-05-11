На Волгоградскую область обрушатся сильный ветер, ливни, грозы и град

Прихватите зонтик. Сегодня он точно пригодится. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС Волгоградской области предупреждает жителей о плохой погоде 11 мая. К дождям и ветру волгоградцы привыкли, а вот град в конце весны – явление необычное. Он выпадет в течение дня в отдельных районах. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на ЦГМС, сегодня небесная канцелярия особенно капризная: ожидаются ливни, сильные дожди, грозы и град, а также ветер с максимальными порывами до 25 метров в секунду.

При этом будет довольно холодно: в Волгограде днем максимальная температура – плюс 15 градусов, в регионе – от плюс 12 до 17 тепла.

МЧС предупреждает людей об опасности. Не стоит бросать машины под деревьями и шаткими конструкциями, да и самим лучше обходить такие места стороной. Предпочтительно в такой день не выходить на водоемы на судах. А случае ЧП необходимо позвонить на 101 или 112.