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Общество11 мая 2021 9:35

На Волгоградскую область обрушатся сильный ветер, ливни, грозы и град

11 мая в городе-герое и регионе будет не по-майски холодно
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Прихватите зонтик. Сегодня он точно пригодится.

Прихватите зонтик. Сегодня он точно пригодится.

Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС Волгоградской области предупреждает жителей о плохой погоде 11 мая. К дождям и ветру волгоградцы привыкли, а вот град в конце весны – явление необычное. Он выпадет в течение дня в отдельных районах. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на ЦГМС, сегодня небесная канцелярия особенно капризная: ожидаются ливни, сильные дожди, грозы и град, а также ветер с максимальными порывами до 25 метров в секунду.

При этом будет довольно холодно: в Волгограде днем максимальная температура – плюс 15 градусов, в регионе – от плюс 12 до 17 тепла.

МЧС предупреждает людей об опасности. Не стоит бросать машины под деревьями и шаткими конструкциями, да и самим лучше обходить такие места стороной. Предпочтительно в такой день не выходить на водоемы на судах. А случае ЧП необходимо позвонить на 101 или 112.