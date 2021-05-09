В Волгоградской области увеличилось число жертв жуткой аварии

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Увеличилось число жертв жуткой аварии в Городищенском районе Волгоградской области. Накануне днем, 8 мая, в 13.14 43-летний водитель за рулем «Daewoo Nexia» на 956 километре трассы Р-22 не справился с управлением. Легковушка вылетела с дороги, ударилась в дорожное ограждение, а затем в световую опору, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Машина превратилась в груду металла. Водитель скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Скорая помощь экстренно увезла в больницу 59-летнего пассажира. У него были травмы различной степени тяжести. Однако старания медиков не спасли мужчину. Он скончался в больнице.

Добавим, что на участке трассы Р-22, где произошла авария, проходят ремонтные работы. Ограничение скорости составляет 50 километров в час. Но, судя по последствиям происшествия, «Daewoo Nexia» летела с превышением скорости. Инспекторам ГИБДД еще предстоит выяснить обстоятельства ДТП, в результате которого погибли 2 человека.