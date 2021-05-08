Под Волгоградом легковушку разорвало пополам от удара в столб: водитель погиб

Легковушку буквально "намотало" на столб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водители, которые днем 8 мая проезжали по дороге, ведущей к поселку Городище Волгоградской области, стали свидетелями жуткой аварии. «Дэу Нексию» в прямом смысле разорвало пополам после удара о придорожный столб. От машины осталась лишь груда металла, разбросанного по округе: часть «намотало» на опору ЛЭП, вторая часть – улетела в кювет.

Машину разорвало пополам: одна часть осталась на столбе, вторая - скатилась в кювет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель не справился с управлением, врезался в ограждение, а потом в опору ЛЭП. Один человек погиб на месте, второго мужчину в критическом состоянии увезли в больницу. На месте аварии сейчас работают специалисты Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности погибшего и пострадавшего, а также причины, повлекшие ДТП, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка.

В этой жуткой аварии водитель погиб, а его пассажир еще жив. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Отметим, что на данном участке дороги сейчас как раз ведутся ремонтные работы и даже стоит ограничение скорости 50 километров в час. Но, судя по силе удара, водитель «Дэу Нексия» ехал с явным превышением этой скорости.