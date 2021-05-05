Почти 30 тысяч доз: Волгоградская область получила новую партию антиковидного препарата «Спутник V»

В Волгоградской области завершили вакцинацию от коронавируса уже свыше 138 тысяч жителей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградская область получила новую партию вакцины от коронавируса. В регион доставили 29 160 комплектов препарата «Спутник V» («ГамКовидВак»). Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, вакцину распределят по прививочным пунктам. Всего с начала кампании по иммунизации от коронавируса в Волгоградскую область поступил 267 131 комплект антиковидных препаратов. Большинство из них – это вакцина «Спутник V» и 6 170 доз «ЭпиВакКороны».

В Волгоградской области 224 280 человек получили первый укол от COVID-19. Полностью завершили вакцинацию 138 736 жителей региона. В основном это люди из групп риска: медики, педагоги, представители социальной сферы, сотрудники МФЦ, пенсионеры и волгоградцы с хроническими заболеваниями.

Сделать прививку от ковида может каждый желающий. Для этого в регионе работают 62 прививочных пункта. Записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники по месту жительства или при личном посещении медучреждения, а также на портале Госуслуг. Делают уколы от коронавируса и в торговых центрах Волгограда и Волжского.