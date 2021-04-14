В Волгоградской области прививку от коронавируса можно сделать в одиннадцати торгово-развлекательных центрах

Из магазина можно зайти сразу на укол Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области увеличилось число прививочных пунктов в торгово-развлекательных центрах. Теперь покупки с вакцинацией от коронавируса можно совместить не только в Волгограде, но и в Волжском. В областном центре прививки от COVID-19 делают в ТРЦ «7 Звезд», «Пирамида», «Европа Сити Молл», «Парк Хаус», в ТЦ «Ворошиловский», «Мармелад», «Акварель», а также в гипермаркете «Магнит» в Красноармейском районе. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, в Волжском прививочные пункты работают в ТЦ «Простор», ТРЦ «Волгамолл», «Леруа Мерлен».

Напомним, в Волгограде первый прививочный пункт в торговом центре появился 6 апреля.

- За время работы прививочных центров на базе ТЦ Волгограда и Волжского прививки от COVID-19 получили порядка двух тысяч человек, - добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

График работы прививочных пунктов в торговых центрах.

Волгоград:

«7 Звезд» Тракторозаводский район - с 12.00 до 19.00.

«Пирамида» Центральный район - с 11.00 до 19.00.

«Европа Сити Молл» Центральный район - с 12.00 до 20.00.

ТЦ «Ворошиловский» Ворошиловский район - понедельник-четверг с 12.00 до 19.00, пятница и выходные дни с 12.00 до 20.00.

ТЦ «Мармелад» Дзержинский район - с 11.00 до 19.00.

«Парк Хаус» Дзержинский район - с 12.00 до 20.00.

ТЦ «Акварель» Советский район - с 10.00 до 19.00.

Гипермаркет «Магнит» Красноармейский район (проспект Героев Сталинграда, 74) - с 12.00 до 19.00.

Волжский:

ТЦ «Простор» - с 10.00 до 19.00.

«Волгамолл» - с 11.00 до 19.00.

«Леруа Мерлен» - будние дни с 15.00 до 20.00, выходные дни с 12.00 до 20.00.