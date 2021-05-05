Машины разрушают почвенно-травяной покров: волгоградский ученый высказался о вреде туристов для Александровского грабена

В этом году исполнится 40 лет с момента, когда Александровский грабен официальной стал памятником природы Фото: Эдуард Пальгунов

В прошлом году отдых за границей стал почти невозможным из-за пандемии коронавирусом. Россияне стали искать места для туризма внутри страны. В Волгоградской области среди местного населения и приезжих неожиданно стал популярным Александровский грабен. Уникальный геологический разрез тектонической структуры находится в Дубовском районе. Посмотреть на провал ринулись многие туристы. Но они вредят грабену. Так считает доцент кафедры географии, геоэкологии и методики преподавания географии социально-педагогического университета Сергей Моников.

- Геологическая «жемчужина» на юге Приволжской возвышенности образована в результате землетрясений и смещения слоёв земных пород на 150-200 метров. Этот провал шириной почти 2 километра начался 3 миллиона лет назад и закончился 20-30 тысяч лет назад, оставив в себе геологическую летопись края за последние 40-45 миллионов лет, - написал ученый на своей странице в Facebook.

Но чем же вредят туристы Александровскому грабену? Конечно, культура отдыха развита не у всех. Кто-то может оставить мусор после пикника на берегу Волги. Однако доцент ВГСПУ проблему видит в другом.

- Так называемые «туристы» наносят своим посещением непоправимый урон, ставя свои средства передвижения прямо над геологическими разрезами, разрушая колесами почвенно-травяной покров, - утверждает Сергей Моников.

Доцент кафедры географии ВГСПУ также написал, что власти обещали до конца апреля выполнить хотя бы первую меру, чтобы оградить Александровский грабен от автомобилей. Машины устраивают стихийную стоянку почти на обрыве.

- Комитет природных ресурсов обещал до майских праздников привести в действие хотя бы превентивную меру - распахать все подъезды к площадке, где стоят чаще всего автомобили и мотоциклы. На это у них якобы есть средства с областного бюджета. На большее - сделать площадку для транспорта из щебня - бюджету не под силу.

Сергей Моников предложил организовать сбор средств, чтобы неравнодушные к природе родного края смогли оборудовать Александровский грабен для нормального туризма без вреда для уникального провала. Ученый отметил, что в этом году исполнится 40 лет с того момента, как геологический разрез в Дубовском районе стал официально памятником природы.