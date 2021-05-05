На юге Волгограда ремонтируют второй участок улицы Калининградской

В этом в Волгограде приведут в порядок порядка 40 уличных объектов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году в разных частях Волгограда приведут в порядок более 40 дорог. В Советском районе восстановят около 12 тысяч квадратных метров асфальта. В списке улиц – 25 лет Октября, Авиаторская, 35 Гвардейской дивизии. Завершат ремонт второго участка проезжей части по улице Калининградской. Напомним, первую в границах от Даугавской до спортивного комплекса «Нефтяник» обновили в 2020-ом.

Дорожные бригады уже сняли верхний слой старого покрытия, заменили бордюры, сейчас ремонтируют ливневки.

- На завершающем этапе бригады приступят к укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия общей толщиной порядка 10 сантиметров. За процессом реновации объектов улично-дорожной сети организован многоступенчатый контроль, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

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