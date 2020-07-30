38 дорог отремонтируют в Волгограде в 2021 году: список

Не успели в Волгограде отремонтировать дороги, которые включили в план этого года, как мэрия объявила первые аукционы на следующий. Всего в 2021 году в областном центре по нацпроекту Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновят асфальт на 38 улицах. Отбор подрядчиков уже начался. Как сообщает «КП-Волгоград», сумма двух контрактов на ремонт дорог составляет 500 миллионов рублей.

В 207,9 миллиона рублей обойдется реконструкция дорог в Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда. В самом южном районе сделают сразу 6 улиц. Еще на 292 миллиона потянули дороги Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского и Центрального. Большинство районов города обновят по пять улиц, Центральный – всего одну, а Дзержинский – сразу восемь.

Как поясняют в мэрии, все объекты объединили в два больших лота. Довольно много в списке малых проездов и второстепенных улиц, дорог в поселках и новых микрорайонах. Ведь основные магистрали Волгограда обновили в последние четыре года, так что за них пока отвечают подрядчики. Большую часть вошедших в список улиц подсказали сами волгоградцы, в своих обращениях и жалобах к властям. Также, выбирая первоочередные объекты для ремонта, комиссия смотрела на то, ходит там общественный транспорт, расположены ли рядом школы, детсады и больницы.

Все формальности власти Волгограда планируют уладить в этом году. Так что ремонт дорог стартует весной, как только позволит погода. При этом обновить улицы должны целиком, включая ремонт или замену бордюров, остановок, примыканий, колодцев. Гарантия на работы - четыре года. Все это время подрядчик рублем отвечает за качество дороги.

КАКИЕ УЛИЦЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ВОЛГОГРАДЕ В 2021 ГОДУ

Тракторозаводский район - 5 улиц

ул. Костюченко (от Шкирятова до Автомагистральной)

ул. Лумумбы (от Салтыкова-Щедрина до Ополченской);

ул. Жолудева (от Шурухина до дома №32. включая улицу Мещерякова от Жолудева до переулка Войкова)

ул. Рыкачева (от Салтыкова-Щедрина до переулка Ногина)

Дорога в поселок Водстрой (от Шурухина до Костюченко).

Краснооктябрьский район - 5 улиц

ул. Титова

ул. Зорге

ул. Глушко

местный проезд проспекта Ленина (от Тарифной Зорге)

пр. Волжский

Дзержинский район – 8 улиц

ул. Полесская

ул. Жигулевская (от проезда Геофизиков до Исторической)

ул. Землячки (от ул. Исторической, 122Б, до Шекснинской, 14)

ул. Ессентукская (от Гейне до Восточно-Казахстанской)

ул. Гейне

проезд вдоль больницы № 25 (от Землячки до Космонавтов)

ул. Витимская

ул. Батумская (от Землячки до Хорошева)

Центральный район – 1 улица

ул. Днестровская (от местного проезда по ул. Рокоссовского до Ткачева, 16а)

Ворошиловский район - 5 улиц

ул. Базисная (от Рабоче-Крестьянской до Советского района)

ул. Буханцева (от Липецкой до Чигиринской)

ул. Канунникова (от Ковровской до Канунникова, 23)

ул. Липецкая (от Кузнецкой до Буханцева)

ул. Ростовская (от Симбирской до Череповецкой)

Советский район – 5 улиц

ул. Даугавская

ул. Ухтомского

ул. Новосибирская (от Казахской до Сухова)

ул. Казахская

ул. Авиаторская (от Базисной до Ярославской)

Кировский район – 3 улицы

ул. Химзаводская (от Лазоревой до остановки «Химзавод»)

ул. Чекалина (от Рабочей до 2-й Продольной)

ул. Писемского

Красноармейский район – 6 улиц

ул. Вилянская (от Караванной до поворота на СНТ «Нефтяник»)

ул. Я. Коласа (от Довженко до Брестской)

ул. Караванная (от Панферова до Николаевской)

б-р Энгельса (четная сторона от проспекта Героев Сталинграда до улицы Гражданской)

ул. 50 лет Октября (четная сторона)

ул. Гражданская.