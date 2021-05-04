Разыскивается: у сбежавшего из волгоградской больницы педофила тату "смайла" на руке

Фото: пресс-служба УФСИН по Волгоградской области.

30 апреля 27-летний отбывающий наказание за педофилию Сергей Рудь сбежал из больницы №1 в Волгограде. Мужчина отбывал срок в колонии-поселении, по состоянию здоровья его перевели в стационар, где не было охраны. За ним должны были присматривать сотрудники медучреждения, но так вышло, что педофил совершил побег. До сих пор его ищут полицейские и УФСИН.

Известно, что мужчина родился в Симферополе, в тюрьму попал в 2020 году по статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Из особых примет – татуировка смайлика (улыбки) на левой руке. Рост сбежавшего – 178 сантиметров, волосы темные, карие глаза, худой. На нем была серая футболка, темные штаны, спортивная обувь.

- Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в УФСИН России по Волгоградской области по телефонам: (8442) 40-17-95, 40-18-53, 8-927-514-43-66, или в полицию по телефону «02», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного УФСИН.