В Волгограде сбежал 25-летний осужденный за педофилию

В Волгограде несколько дней ведется поиск сбежавшего заключенного. Только побег он совершил не из тюрьмы, а медучреждения. Осужденный отбывал в срок в колонии-поселении. Но ему потребовалась медицинская помощь. Поэтому его госпитализировали в больницу №1. Надзор за ним вел сотрудник колонии-поселения №3. 30 апреля он обнаружил, что 25-летнего молодого человека нет в медучреждении. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления ФСИН по Волгоградской области, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения.

Сотрудники регионального УФСИН вместе с полицейскими ведут розыск беглеца, чтобы его задержать. Также в службе исполнения наказания началась служебная проверка по факту побега находившегося на лечении заключенного. Известно, что он отбывал срок за педофилию.