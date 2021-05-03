Как будут работать Мамаев курган и музей-панорама Сталинградская битва в Волгограде на праздниках в мае 2021

Мамаев курган в 2021 году не будут закрывать для посетителей. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Город-герой Волгоград станет одним из самых популярных для туристов в майские праздники 2021 года. С 4 по 10 мая Мамаев курган и все объекты музея-заповедника «Сталинградская битва» будут открыты для посетителей каждый день. «КП-Волгоград» публикует график работы музеев и мемориального комплекса в майские праздники 2021 года.

Музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде 4, 5 и 6 мая 2021 года работает с 10.00 до 18.00, 7 мая будет открыт с 10.00 до 20.00, 8 мая откроется чуть раньше – с 9.00 до 20.00. В День победы 9 мая посетителей ждут с 9 утра до 21 часа, и 10 мая – с 9 до 19 часов. Попасть в панораму можно не позже, чем за полчаса до закрытия. При этом, согласно требованиям Роспотребнадзора, экскурсий в музее-панораме в майские праздники не будет – только самостоятельный осмотр. Одновременно посмотреть панораму смогут не более 35 человек.

- Вход на смотровую площадку панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» будет осуществляться в сопровождении сотрудника музея каждые 20 минут, - сообщили в музее-заповеднике.

Мемориально-исторический музей на Привокзальной площади Волгограда с 4 по 8 мая и 10 мая 2021 работает с 10 до 18 часов, а в День Победы 9 мая – с 10.00 до 20.00.

Музей «Память» в подвале Центрального универмага, где пленили фельдмаршала Паулюса с 5 по 7 мая и 10 мая 2021 будет открыт с 10 до 18 часов, 8 мая 2021 работает с 10.00 до 19.00 и 9 мая – с 10 до 20 часов.

Доступ на Мамаев курган в День Победы в 2021 году будет открыт для всех, исключением станет 9 мая, когда на время записи концерта для ТВ закроют площадь у Озера слез с 18.00 до 22.00. Также возможны ограничения доступа посетителей, если световое шоу «Свет Великой Победы» 8, 9 и 10 мая 2021 на Мамаев курган придут одновременно посмотреть слишком много людей. Чтобы избежать толпы, акцию повторят 8 раз за три дня (программа праздника). При этом каждый час с 10.00 до 15.00 в День Победы на Мамаевом кургане можно попасть на сборную экскурсию, если наберется группа от 6 человек.