Кого пустят на Парад Победы 9 мая 2021 в Волгограде

Воочию увидеть Парад Победы в Волгограде смогут только приглашенные гости и зрители. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году празднование Дня Победы решили не отменять. Так что 9 мая 2021 в Волгограде состоится традиционный Парад Победы. Вот только воочию его увидят не все. Как уточнили «КП-Волгоград» в администрации региона, доступ к параду ограничат. На площадь Павших борцов пустят только приглашенных гостей (к слову, все они заранее сделали прививку от коронавируса).

В торжественном шествии в Волгограде примут участие более 2,7 тысячи военнослужащих Южного военного округа, а также представителей других силовых структур и ведомств. В составе механизированной колонны будет около 50 единиц вооружения и военной техники. Но из-за коронавируса решили ограничить число зрителей на Параде Победы.

- В числе гостей будут ветераны, Почётные граждане Волгограда и Волгоградской области, волонтёры, представители ЖКХ, здравоохранения и социальной отрасли, промышленники, аграрии, строители и СМИ. Остальные смогут посмотреть Парад по ТВ, для этого будет организована прямая трансляция с места событий, - уточняют в пресс-службе администрации региона.