В Волгограде на ночь перекроют дорогу на Ангарском

Дорогу перекроют в 8 вечера Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде вечером в четверг перекроют движение для транспорта на улице Римского-Корсакова в Дзержинском районе. Временное приостановление проезда связано с работами на инженерных сетях. Специалисты завершают строительство новой ливневой канализации в рамках реконструкции дороги на улице Ангарской. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, рабочие будут переносить существующие коммуникации и подготовят к подключению водоотвод к общегородской сети. Во время проведения работ движение по улице Римского-Корсакова от Ангарской до улицы Продольной будет ограничено с 20.00 29 апреля до 6.00 30 апреля.

- Объехать участок можно будет по улицам Продольной, Ангарской, Фонтанной, П. Осипенко, уточнили в городской администрации.

Напомним, на улице Ангарской в Дзержинском районе продолжается реконструкция участка автодороги. Бригады расширяют проезжую часть от улицы Римского-Корсакова до автозаправочной станции до четырех полос. Работы должны завершиться к концу года.

Вместе с монтажом водоотвода на объекте обновляют разворотное трамвайное кольцо. Строители заменят рельсошпальную решетку и участок линии контактной сети. Через рельсы будет уложен новый асфальт для удобного проезда автомобилей.