В Волгограде расширят улицу Ангарскую

Дорога в Дзержинском районе станет четырехполосной Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде подрядная организация занялась расширением улицы Ангарской. Работы проходят на дороге в Дзержинском районе от трамвайного кольца до автозаправки на Ангарской, 162а. На участке протяженностью 860 метров число полос будет увеличено с двух до четырех. На первом этапе строители перенесут сети электроснабжения, канализации и связи, переоборудуют газопровод, смонтируют ливневки. Часть этих работ должна завершиться к концу года.

Основные строительные работы пройдут в 2021 году в несколько этапов. Бригады не только обустроят новую проезжую часть, но и сделают примыкания к дороге, пешеходные тротуары и светофор. По обочине подрядчик установит новую линию освещения. Обновление участка улицы Ангарской позволит увеличить ее пропускную способность, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города. Дорога после расширения будет готова до конца следующего года.