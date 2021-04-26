В Волгограде УК оштрафовали за аварийные балконы

Фото из архива КП.

Не секрет, что в Волгограде много домов со старыми аварийными балконами. К сожалению, не все управляющие компании должным образом следят за их состоянием. В итоге случаются такие ЧП, как произошло 18 апреля в Ворошиловском районе, где в многоэтажке на улице Рабоче-Крестьянской балкон рухнул вместе с пенсионеркой. Хотя инспекторы Госжилнадзора регулярно наказывают нерадивые УК и буквально заставляют их ремонтировать старые балконы. Так, компании ООО ГК «ЮРВ», которая управляет домами №№5, 5А, 7, 13, 15, 17 по улице Богданова в Волгограде, уже неоднократно указывали на необходимость привести в порядок конструкции. Но воз, как говорят, и ныне там.

- В декабре 2020-го специалисты выявили ряд дефектов на балконам вышеперечисленных домов: где-то произошло выкрашивание бетона из тела плит и оголение арматуры, где-то уже и арматура оголилась. Это создает угрозу для людей. В связи с чем на ООО ГК «ЮРВ» завели дело об админнарушении. Госжилнадзор выписал штраф в размере 250 тысяч рублей. Но компания решила оспорить этот штраф. Арбитражный суд Волгоградской области, изучив вопрос, признал решение инспекции правильным. Правда, снизил размер штрафа – с 250 до 125 тысяч рублей, поясняя решение тем, что данная организация относится к субъектам малого предпринимательства, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Госжилнадзоре.