На пенсионерку в Волгограде рухнул балкон

Женщина получила травмы от рухнувшего балкона Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде утром 18 апреля едва не произошла трагедия. В Ворошиловском районе балкон рухнул на 64-летнюю женщину. Пенсионерка осталась жива, но получила травмы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, обрушение балкона случилось в 5-этажном доме №59 на улице Рабоче-Крестьянской. На место происшествия выезжал прокурор Ворошиловского района Алексей Иванов.

- Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением балкона в многоквартирном жилом доме. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Как рассказали в мэрии, на место ЧП оперативно прибыли сотрудники муниципальных служб, представители руководства муниципальной жилищной инспекции и администрации Ворошиловского района. Место обрушения было огорожено, в течение дня сотрудниками УК быть произведена уборка мусора и фрагментов балкона. В администрации города добавили, что управляющая организация - ООО «УК Ворошиловского района» - в прошлом году получила предписания привести в порядок балконные плиты в ряде квартир.