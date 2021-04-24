На Мамаевом кургане с почестями захоронили останки защитников Сталинграда

Останки 37 солдат разместили в пяти гробах. Фото: АВО

В субботу, 24 апреля, на мемориальном кладбище Мамаева Кургана в Волгограде прошла торжественная церемония захоронения защитников Сталинграда, которые погибли в ходе ожесточенных боев на подступах к городу-герою. Останки 37 бойцов обнаружили поисковики в рамках российско-французского проекта «Сталинград 2021». Сегодня красноармейцев с почестями предали земле на главной высоте России в сопровождении знаменосцев и роты почетного караула. Отпевали их по православному обряду священники во главе с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором. В конце над Мамаевым курганом прогремел оружейный салют.

На церемонии присутсвовали представители трех стран. Фото: АВО

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, на церемонии захоронения присутствовали губернатор Андрей Бочаров, ветераны из России, Франции и США, внуки генерала де Голля и маршала Чуйкова, а также президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

В этот день россыпь алых гвоздик легла не только к братской могиле тысяч безымянных защитников Сталинграда. Воздали почести и маршалу Василию Чуйкову. А после у могилы Неизвестного солдата устроили траурный митинг.

- Мы хотим одного - мира и дружбы, и всегда об этом говорим. Кто это не прожил и не понимает, должны приехать в Россию, в Волгоград, и тогда понять будет проще, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

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