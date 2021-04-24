Американский ветеран провел обряд на могиле советского солдата под Волгоградом

Французский ветеран Роже Доре и американский ветеран Чарльз Норман Шей (на фото справа). Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоград в канун Дня Победы приехали участники проекта «Сталинград-2021». Один из них – ветеран Второй мировой войны из США Чарльз Норман Шей, который участвовал в первой высадке десанта в Нормандии, старейшина племени пенобскот. Коренной американец провел ритуальный обряд на могиле советского солдата на военно-мемориальном кладбище в селе Россошки.

97-летний ветеран приехал в Волгоград впервые. На Россошинском мемориале, где покоятся тысячи погибших в сражениях Сталинградской битвы, он расстелил на траве коврик с орнаментом. Затем вместе со своей помощницей опустился на колени, зажег благовония и развеял дым пером над могилой советского солдата.

- Я потомок индейского племени пенобскот и сделал все по своему обряду. Я тоже воздал по своим религиозным канонам акт памяти погибшим, - рассказал Чарльз Норман Шей в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

В ответ глава региона пообещал ему подарить энциклопедию «Сталинградская битва» под редакцией волгоградского ветерана Максима Загорулько на английском языке.

"ИХ ВСЕХ УРАВНЯЛА СМЕРТЬ"

- Я считаю, что все это правильно. Их всех – христиан, буддистов, мусульман, иудеев и представителей других религий – уравняла смерть. Они все боролись с фашизмом, отдать им почести можно по любому обряду. Он мысленно помянул на этом огромном погосте в степи между Волгой и Доном всех тех, кто в Нормандии при высадке десанта сложил свои головы, - поделился с «КП-Волгоград» председатель совета ветеранов Волгограда Александр Струков.

Ветераны из Франции и США приехали в Волгоград в рамках проекта Фонда развития русско-французских исторических инициатив «Сталинград-2021» при поддержке местных властей. 24 апреля они примут участие в перезахоронении останков 37 советских солдат, которые обнаружили при раскопках в этой экспедиции. Предадут земле воинов на Мемориальном кладбище Мамаева кургана со всеми почестями. Солдат роты почетного караула будет нести каску – символ полевой формы, передовой, где защитники Сталинграда они сложили свои головы. Отпевать погибших будут священники во главе с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором.

Перезахоронят останки погибших солдат на Мемориальном кладбище. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Изначально у организаторов проекта «Сталинград-2021» была задумка сделать захоронение в могиле Неизвестного солдата первой на серпантине, ведущем к скульптуре «Родина-мать зовет!». Но ветераны были категорически против.

- Мы, ветераны, отстояли. Я считаю, это наша заслуга. Мы не пошли на поводу у французов. Здесь у нас Шумилов, Зайцев. Трогать тех, кто уже там лежит, нельзя. На Мемориальном кладбище достаточно места, - подчеркивает Александр Струков.