В Волгоградской области мост через реку Ерзовка отремонтируют за 192 миллиона

Фото: Администрация Волгоградской области и Упрдор Москва - Волгоград

В Волгоградской области определился подрядчик ремонта правой части моста через реку Ерзовка на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». В электронном аукционе приняла участие только одна организация, которая и займется обновлением путепровода. Это компания ООО «Высота Лидер Мост», которая зарегистрирована в Ставрополе. Заказчиком работ выступает Упрдор «Москва - Волгоград». Стоимость ремонта составит 192 миллиона 155 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт Госзакупок.

Длина моста через Ерзовку составляет 270,89 метра. Он имеет 2 полосы для движения – по одной в каждую сторону. Ширина каждой полосы – 3,75 метра. Ранее начались работы по реконструкции левой части путепровода. До начала работ на правой части подрядчик предоставит заказчику на согласование схему организации движения и ограждения места ремонта. После утверждения, не менее чем за одни сутки до выхода строителей на объект, схема передается в областное УГИБДД.

В мае этого года подготовку к реконструкции объекта. А закончиться ремонт должен к 22 октября 2022 года. После его завершения гарантия на различные элементы составит до 8 лет. На верхний слой асфальта гарантийный срок продлится 4 года, на нижний слой покрытия – 5 лет, на защитный выравнивающий слой – 6 лет, на дорожную разметку термопластиком – 2 года.