Мост через Ерзовку на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград будут ремонтировать еще два года

Если еще 10-15 лет назад хорошие дорогие заканчивались на въезде в Волгоградскую область, то сейчас они как раз в нашем регионе только начинаются. Трасса на Каменск-Шахтинский на нашей территории по качеству уже давно обошла Ростовскую область. Сейчас приводят в порядок и направление на Саратов. В этом году на магистрали Волгоград – Саратов – Сызрань отремонтируют еще 20 километров асфальта, кроме того, дорожники приводят в порядок мост через реку Ерзовка в Городищенском районе. Конструкция уже давно потеряла прочность и надежность. Посмотреть на ремонт путепровода приехали волгоградский губернатор Андрей Бочаров и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

Трассой Р-228 пользуются не только жители Городищенского, Дубовского и Камышинского районов. Здесь всегда большой трафик, а летом дорогу загружают отпускники.

- Эта дорога соединяет Уральский и Сибирский федеральные округа с Югом России. Здесь большая интенсивность движения грузового и пассажирского транспорта, особенно в летний период, - отмечает губернатор. - За шесть лет почти 90% приведено в нормативное состояние.

В этом году сделают левую сторону мотса, в следующем переключатся на правую. Фото пресс-службы администрации Волгоградской области и Упрдор Москва-Волгоград.

Сегодня, по словам главы области, все вопросы к безопасности этой магистрали сняты, хотя дел еще хватает. К примеру, мост через Ерзовку будут ремонтировать еще 2 года. Сдача объекта намечена на 2022 год. Хотя сегодня рабочие уже выполнили половину объема.

Мост построен в 90-х годах, то есть эксплуатируется уже почти 30 лет. А учитывая популярность направления, эксплуатируется нещадно – в том числе, караванами большегрузов. Вообще же летом мост пересекает по 19 тысяч машин в сутки. За это время свою прочность он потерял. И сегодня грузоподъемность моста гораздо ниже, чем должна быть. Нужно укреплять, ремонтировать, обновлять, и все это сделать с наименьшими помехами для движения потока.

Работы стартовали в апреле этого года. И несмотря на пандемию, рабочие даже опережают график. Пока они трудятся на левой половине моста, чтобы не перекрывать движение полностью. Здесь идет замена опорных частей, разбирают балки, тротуары, дорожное полотно, параллельно устраивают автоподходы. Эти работы уже выполнили наполовину. Далее рабочие займутся обновлением гидроизоляции, сделают водоотводы и заменят асфальт. Для пешеходов обновят тротуары и лестничные сходы.

Тот же самый объем работ придется проделать и на правой стороне моста, но уже позже, в 2021-22 годах.

- Мы восстановим грузоподъемность искусственного сооружения до 20 тонн, приведем в нормативное состояние проезжую часть моста и подходы к нему, а также полностью обустроим пешеходные дорожки, - пообещал автомобилистам Юрий Сорокин.

Рабочие укрепят мост, повысив его грузоподъемность 20 тонн. Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.

КАК НЕ УБИТЬ НОВЫЕ ДОРОГИ

Климат в нашем регионе суровый. Жара за 40 плюс многотонные фуры сводят на нет все труды дорожников уже за пару лет. Поэтому, глядя на только что сделанные объекты Андрей Бочаров и Юрий Сорокин справедливо переживают, как бы все это счастье подольше сохранить. Пока не построены объездные дороги, единственный выход – контролировать грузоподъемность. А все грузовики, которые едут с перевесом, просто разворачивать обратно. Для этого постоянно строят новые комплексы весогабаритного контроля.

- Основной причиной разрушения дорожных объектов является излишняя нагрузка. Перегруженные машины повреждают балки, идет деформация сооружений. В этом году сдадим шесть комплексов весогабаритного контроля, - говорит губернатор. Они уже работают в тестовом режиме, а после их запуска начнут монтировать еще 7 постов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почти 230 километров – протяженность участка трассы Сызрань – Саратов – Волгоград на территории Волгоградской области.

211,4 километра дороги отремонтировали за 6 лет.

89,5% волгоградского участка трассы уже в нормативном состоянии.

12 пешеходных переходов оборудовали для безопасности людей. Всего ликвидировали 8 мест концентрации ДТП.

20-километровый участок трассы обновят в этом году. Отремонтировали мост через Реку Оленье, на очереди работы на мосту через Пичугу, подходит к концу ремонт искусственного сооружения через балку Суходол.

Более 2,1 тысячи километров областных дорог удалось привести в порядок благодаря участию в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».