В Волгограде координатора регионального штаба Навального арестовали на 25 суток

Постановление в законную силу не вступило Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Волгограда 20 апреля рассматривал дело в отношении координатора регионального штаба Навального Евгения Кочегина. Молодого человека привлекли к административной ответственности за повторный призыв в интернете к участию в несанкционированном митинге. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Евгения Кочегина арестовали на 25 суток.

- Судом установлено, что Кочегин, будучи ранее привлечённым к административной ответственности, 19 апреля 2021 года, посредством сети Интернет, осуществил призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии, - добавили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Кочегин вину в совершении административного правонарушения не признал. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, с начала года координатор регионального штаба уже был дважды арестован за агитацию к участию в несанкционированном митинге.

В региональном Главке МВД напомнили, что попытки провести несогласованный митинг и провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку. Такие действия будут немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности.